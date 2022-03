L’esterno sinistro Leonardo Spinazzola non può ancora lavorare in gruppo ed il suo recupero dall’infortunio continua a slittare.

Il laterale della Roma e della nazionale italiana Leonardo Spinazzola continua a lavorare per recuperare dal suo infortunio al tendina d’Achille accusato lo scorso luglio ad Euro2020 contro il Belgio. Il suo rientro sta accusando qualche intoppo di troppo e i tempi si stanno allungando; tanto è vero che le prime stime parlavano di un ritorno in campo nei primi mesi del 2022 ma così non è stato.

Il Corriere dello Sport riporta che nei prossimi giorni Spinazzola verrà nuovamente visitato dal medico che lo ha operato; se questi darà l’ok, l’esterno potrà allenarsi in gruppo anche se servirà comunque ancora un altro mese per una convocazione. Difficile ma non impossibile che l’esterno giochi qualche gara in questa stagione.

