Le spese per le commissioni per gli agenti dei giocatori acquistati in Serie A è mostruosa, scopriamo la classifica.

La Figc ha reso noto le commissioni spese dei team italiani per gli agenti dei giocatori del 2021 in Serie A. La spesa è strabiliante, crescita continua rispetto ovviamente al 2020 quando con la pandemia si ci era fermati a 138 milioni di euro per gli agenti. Questa stagione si è arrivati a circa 174 milioni di euro nel 2021. La prima è la Juventus, seconda l’Inter e terza la Roma, scopriamo la classifica.

Questa la classifica delle spese per gli agenti:

1) Juventus 28,914 M

2) Inter 27,512 M

3) Roma 25,962 M

4) Milan 12,567 M

5) Atalanta 8,353 M

6) Fiorentina 8,256 M

7) Sampdoria 7,227 M

8) Napoli 6,906 M

9) Sassuolo 6,817 M

10) Udinese 5,820 M

11) Cagliari 4,979 M

12) Lazio 4,716 M

13) Genoa 4,678 M

14) Hellas Verona 4,539 M

15) Bologna 3,961 M

16) Empoli 3,631 M

17) Torino 3,492 M

18) Spezia 2,391 M

19) Venezia 1,859 M

20) Salernitana 1,242 M

