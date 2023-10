Tutto sull’ottava giornata di Serie A che ha visto protagonisti Matteo Pessina e Christian Pulisic. I dettagli

Risultati uguali, giocatori che si ripetono, protagonisti ed episodi nuovi: gara per gara, ecco le coincidenze (o gli inediti) dell’ottava giornata di Serie A con partite giocate in passato.

EMPOLI-UDINESE 0-0 – Toscani e friulani sono tornati esattamente alla casella di partenza. Ovvero al loro primo incontro del 21 dicembre 1986, unico 0-0 nel trascorso dei loro confronti.

LECCE-SASSUOLO 1-1 – Punteggio inedito, ma secondo pareggio su 3 incontri tra le due formazioni a Via del Mare.

INTER-BOLOGNA 2-2 – Doppio vantaggio nerazzurro e pareggio finale con risposta rossoblu. Con qualche leggera differenza sui minuti, si era già verificato un 2-2 congegnato come quello di sabato nel lontanissimo 1954-55: rigore di Armano e gol di Brighenti, Bonafin e Ballacci a ristabilire l’equilibrio. Sapete com’era la situazione di classifica in quel momento? Proprio come oggi: Milan primo, Inter seconda. E alla fine fu proprio il Diavolo a festeggiare…

JUVENTUS-TORINO 2-0 – Quinto 2-0 nel Derby della Mole con bianconeri che giocano in casa. In nessuno dei precedenti la vittoria è maturata interamente nella ripresa come quella determinata da Gatti e Milik.

GENOA-MILAN 0-1 – É stato un finale convulso quello di Marassi, tra gol contestato di Pulisic e Giroud a fare il portiere dopo il rosso di Maignan. Ma non è una novità, tanto è vero che l’ultimo confronto finito esattamente così venne deciso da André Silva (lo ricordate?) al quarto minuto di recupero.

MONZA-SALERNITANA 3-0 – A Monza il tempo si è letteralmente frizzato. L?anno scorso 3-0 e 2-0 già all’intervallo. Ieri, esattamente la stessa cosa. E, si badi bene, la coincidenza dell’ultimo gol firmato da Matteo Pessina su rigore. Quasi da brividi, per chi crede che tutto sia già scritto…

FROSINONE-VERONA 2-1 – A 8 anni di distanza le due squadre si sono nuovamente affrontate in Serie A: 3-2 nel 2015, 2-1 domenica pomeriggio 8 ottobre 2023

LAZIO-ATALANTA 3-2 – 2-0 per la Lazio, 2-2, gol ancora dei biancocelesti. Anche in questo caso era già successo, con variazioni di minuti. La parte di Vecino la fece Renato Buso, giusto qualche secondo dopo.

CAGLIARI-ROMA 1-4 – La Roma in Sardegna ha vinto 17 volte. Ma il punteggio di ieri sera è nuovo, non era mai capitato prima, c’erano stati dei 2-4 e 3-4.

NAPOLI-FIORENTINA 1-3 – L’ultimo 3-1 a favore dei viola è del campionato 2009-10. La parte del leone quel giorno la fece l’attuale mister del Genoa, Alberto Gilardino, autore di una doppietta.

