I nerazzurri ciclicamente ricadono negli antichi sbagli, problemi che sembravano risolti da aprile in poi e che invece stanno riemergendo.

Nei giorni successivi al sorpasso del Milan si parla ancora dei mali che attanagliano l’Inter protagonista di un avvio di stagione comunque al netto di tutto positivo. Il secondo posto in classifica non può preoccupare; devono però essere motivo di riflessione le modalità con cui i nerazzurri incappano in qualche passo falso.

Db Milano (Italia) 04/10/2022 – Champions League / Inter-Barcellona / foto Daniele Buffa/Image Sport

nella foto: Simone Inzaghi

Problema di testa

L’Inter fatica a rimanere sul pezzo in gare contro avversari sulla carta inferiori e la sorpresa poi è sempre dietro l’angolo. Nella passata stagione i punti persi in questo modo furono tantissimi e di fatto i nerazzurri non furono mai in lotta per lo Scudetto, obiettivo dichiarato di questa stagione. I giocatori denotavano disattenzioni e scarsa concentrazione in match non di cartello; il problema sembrava risolto in questo inizio di stagione ma le ultime 2 gare casalinghe di campionato hanno testimoniato il contrario.

Punti persi sempre alla stessa maniera

Il Corriere dello Sport si concentra invece sul fatto che la squadra di Inzaghi perda punti da situazione di vantaggio; guarda caso sia col Sassuolo che col Bologna i nerazzurri erano in vantaggio. Altra cosa che ha fatto perdere le staffe al tecnico è che a dare avvio alle rimonte avversarie sono errori evitabilissimi dei propri calciatori: Sommer col Sassuolo, Lautaro e tutta la difesa contro il Bologna. L’allenatore ha alzato la voce subito proprio per cercare di correggere la situazione prima che sia troppo tardi come nella passata stagione.

L’articolo Inter: ai problemi di concentrazione si aggiungono gli errori individuali proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG