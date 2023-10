I calciatori nerazzurri sono quasi tutti partiti per le rispettive nazionali mentre ai restanti il tecnico ha concesso qualche giorno di riposo.

L’Inter rimugina sul pareggio interno col Bologna e sul sorpasso subìto dal Milan in vetta alla classifica. Ora c’è la pausa per gli impegni delle nazionali e Inzaghi perderà ben 16 giocatori della Prima Squadra: il tecnico ha lasciato liberi coloro che sono rimasti a Milano, mercoledì la ripresa degli allenamenti ad Appiano Gentile con i superstiti. Tra questi c’è Juan Cuadrado che è mancato per diverse partite a causa di un infortunio accusato proprio nell’ultima sosta. Inzaghi quindi potrà lavorare ben poco sui problemi della sua squadra in questi giorni.

Alexis Sanchez

Preoccupazioni sudamericane

I pensieri maggiori in questi casi sono per i giocatori sudamericani Carlos Augusto, Alexis Sanchez e Lautaro Martinez. L’esterno brasiliano è alla sua prima convocazione in nazionale e affronterà Venezuela e Uruguay; quest’ultima gara è prevista a Montevideo alle 3 di notte italiane del 18 ottobre. Alexis Sanchez, invece, sarà impegnato contro Paraguay e Venezuela mentre Lautaro Martinez affronterà il Perù a Lima alle 5 del mattino sempre del 18 ottobre. Si tratta di gare di qualificazione ai mondiali e quindi ci sono pochissime chance di non vederli impegnati.

I rientri

Tra coincidenze degli aerei e jet lag i 3 si alleneranno alla Pinetina solo il 20 ottobre, 1 giorno prima di Torino-Inter, trasferta per nulla semplice posta tra l’altro in anticipo al sabato per via degli impegni europei della settimana successiva.

