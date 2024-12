Il Milan potrebbe aprire a un sorprendente scambio di mercato, un “sacrificio” in piena regola per chiudere il colpo in entrata.

L’evoluzione del mercato calcistico richiede sempre più strategie mirate e scaltre per rafforzare le squadre senza eccessivi stravolgimenti economici. Negli ultimi tempi, si è fatto largo uso delle operazioni di scambio, ovvero trattative che prevedono l’inserimento di una contropartita tecnica come parte dell’accordo.

Un esempio lampante di questa tendenza ci arriva dall’interesse del Milan che, per chiudere il grande colpo in entrata, potrebbe aprire a una cessione che avrebbe senza dubbio del sorprendente, una cessione più che eccellente.

La mossa di mercato e lo scambio che scuote il Milan

Il Milan, con lo sguardo rivolto al miglioramento della propria rosa, valuta attentamente i passi da compiere nel prossimo mercato di trasferimento. La squadra, anche alla luce delle recenti dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic, il Milan non disdegnerà affatto cercare profili che possano alzare il livello tecnico della rosa, in stretta connessione con Fonseca. In tale contesto prende forma uno scambio che avrebbe senza dubbio del sorprendente, soprattutto considerando la portata del “sacrificio” che il Club di Via Aldo Rossi dovrebbe compiere per privarsene.

Lo scambio a sorpresa

Il Milan, sotto la guida di Paulo Fonseca, si prepara a vivere un gennaio movimentato in vista del mercato di trasferimento. La squadra, nonostante disponga di una rosa ampia, evidenzia alcune carenze sia numeriche che di caratteristiche specifiche. La necessità di rinforzarsi con almeno un paio di innesti diventa quindi prioritaria per completare in maniera ottimale l’organico a disposizione del tecnico portoghese. Samuele Ricci – scrive Milanlive.it – centrocampista in forza al Torino, emerge come la figura più desiderata per colmare una di queste lacune. Tuttavia, il suo trasferimento a gennaio appare complicato, considerando le valutazioni economiche piuttosto elevate fatte dal club granata, che oscilla tra i 35 e i 40 milioni di euro. Di fronte a tale scenario, il Milan studia alternative per facilitare l’operazione, tra cui l’introduzione di una contropartita tecnica. Questa tattica di negoziazione, che prevede l’offerta di un giocatore come parte dell’accordo, potrebbe rivelarsi vincente. In particolare, emerge il nome di Kevin Zeroli, centrocampista e capitano del Milan Futuro, la cui potenziale inclusione nell’affare potrebbe ammorbidire le richieste economiche del Torino. La sfida per il Milan consiste nel valutare se tale sacrificio sia giustificabile per garantirsi un talento promettente come Ricci.

Casa Milan

Rivali in agguato

Una nota di cautela deriva dall’interesse manifestato da club di calibro internazionale, come il Manchester City, guidato da Pep Guardiola, alla ricerca di un sostituto per Rodri. L’eventuale ingaggio di Ricci da parte degli inglesi rappresenta una minaccia concreta per il Milan, che si trova quindi a dover accelerare la trattativa per prevenire interferenze esterne.

