Bella vittoria dei rossoneri a San Siro che tornano a vincere, e stavolta anche a convincere, anche in campionato. Tijani Reijnders su tutti.

Maignan 6

Ordinaria amministrazione, salvato dalla traverda sulla staffilata di Maleh. Non sempre tutti azzeccano la precisione come Marcelli martedì.

Emerson Royal 6,5

Finalmente convincente. Pochi i pericoli da sventare e molte più del solito le chance di lanciarsi in scorribande offensive.

Gabbia 6,5

Attento e preciso; sta gestendo il rientro a pieno ritmo al meglio. Sicuramente questo Empoli gli dà una mano

(Pavlovic s.v.)

In campo per 20 minuti quando il match è già archiviato e l’Empoli rinuncia ad attaccare.

Thiaw 6,5

Le sue caratteristiche gli fanno fare bella figura soprattutto in copertura. Buon momento

Theo Hernandez 6

Il Milan vince 3-0 e lui non ha grossi grattacapi da gestire. Non ne approfitta però per dimostrare di cercare qualcosa di più di una comunque meritata sufficenza.

Fofana 7

Ormai una garanzia. San Siro l’ha capito e gli riserva applausi all’uscita dal campo. Indispensabile.

Youssouf Fofana

(Loftus-Cheek 6)

Presenza fisica e progressione mostrate in un paio di scorribande offensive. Qualche segnale di vita che non fa mai male.

Reijnders 8

Leader tecnico e non solo della mediana rossonera. Agire, oltre che da regista, anche da incursore qualche metro più a ridosso dell’area avversaria ne sta esaltando in pieno le potenzialità in fase realizzativa.

Musah 6

Quantitá più che qualitá. Una volta capite le sue caratteristiche e duttilitá Fonseca può ora giostarlo come una pedina importante di questo Milan.

(Chukwueze 6)

Si mette in mostra soprattutto con un bel cross sprecato da Abraham nell’area piccola.

Pulisic 6,5

Ormai da lui ci si aspetta sempre finisce o in tabellino marcatori o a in quello degli assist. Questa sera, complice qualche scelta frettolosa sulla trequarti, non ce la fa ma resta un pericolo costante.

Leao 6

Ci si aspettava di più, soprattutto per riprendersi San Siro. Non sfigura ma gioca una partita normale, da giocatore normale. È non lo è.

(Camarda s.v.)

Meno di un quarto d’ora per lui in un match già passato agli archivi.

Morata 6,5

Sacrificio come al solito ma anche il fondamentale grimaldello del gol che sblocca il match. Poi sparisce un po’ ma il peso specifico di quel destro sul primo palo resta ed è decisivo.

(Abraham 5,5)

La palla d’oro che gli serve Chukwueze va buttata dentro se di ruolo sei un centravanti.

Fonseca 6,5

Turnover azzeccato seguendo il buon momento di alcuni protagonisti con la coppia centrale Thiaw-Gabbia che, pur poco sollecitata, convince. Davanti sembra tutto più facile del solito complice un Empoli inferiore alle aspettative (soprattutto a quelle di Pellegri) e sostituzione che non spostano gli equilibri a risultato acquisito. Si fa anche ammonire per giustificate proteste.

Leggi l’articolo completo Milan-Empoli 3-0, le nostre pagelle, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG