Il Milan torna a vincere in campionato con un netto 3-0 su di un Empoli non certo al meglio. Paulo Fonseca ed il Man fo the Match Tijani Reijnders commentano così il match.

Apre il tecnico Paulo Fonseca che spiega inizialmente le motivazione della sua ammonizione nel primo tempo: “Rabbia in alcuni momenti? Non voglio fare

nessun commento sull’arbitro.

Sempre Fonseca: “Ero fortemente incazzato (testuale, ndr). Fonseca, vista anche la situazione di situazione non rosea del Milan, in campionato, spiega così la reazione avuta alla mancata ammonizione di un giocatore Empolese nel primo tempo che gli è costato un giallo da parte dell’arbitro Dionisi.

Le richieste alla squadra e l’analisi

Fonseca prosegue: “Avevo chiesto di essere più compatti difensivamente, giocando con sacrificio.

Abbiamo fatto bene in entrambe le fasi. Ne

abbiamo segnati 3, ma potevamo anche realizzare 6 o 7 gol per tutte le occasioni create. L’Empoli, rispetto alle altre piccole, difende in modo diverso. Sia Rafa, Emerson e Musah e tanti altri hanno avuto la mobilità che chiedevo loro.

Prestazione e prossime rivali

Prestazione più completa “Siamo stati equilibrati in tutti i momenti, come anche contro la Juventus. Mai ho sentito la squadra in pericolo anche in quella gara e ciò è importante per la sicurezza. Atalanta Non posso dire niente (ride, ndr), ma ha qualcosa di simile alla pressione dell’Empoli. Il ruolo del portiere, quando si marca uomo a uomo, può essere decisivo per la squadra, a maggior ragione quando hai le qualità di Mike”.

Reijnders esultanza Milan

Il migliore punta ad altro

Tijani Reijnders, man of the match ed autore di due splendide reti non si culla sugli allori e le sue parole non possono che fare piacere a tutti i tifosi milanisti; eccole: “Non abbiamo fatto niente,

dobbiamo ancora continuare a spingere. Sono contento per i due gol. Nove punti dalla prima

Il Milan va in campo per i titoli, non siamo

ancora soddisfatti della classifica».

Leggi l’articolo completo Milan-Empoli 3-0, le parole dei protagonisti rossoneri. Sentite Reijnders!, su Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG