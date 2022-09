Con un bel video sui social, il Salisburgo ha voluto salutare il Milan in vista della sfida di domani: la risposta dei rossoneri

Bellissimo botta e risposta social tra Milan e Salisburgo. I prossimi avversari del Milan hanno postato un bel video sul proprio profilo Twitter per accogliere i rossoneri in vista della sfida di domani. Pronta la risposta del club di Via Aldo Rossi:

Food for our behind-the-scenes video

See you soon, @RedBullSalzburg https://t.co/wqoGhfxZTe — AC Milan (@acmilan) September 5, 2022

