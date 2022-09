L’esterno del Chelsea Reece James ha commentato la notizia del suo rinnovo: le dichiarazioni dell’esterno

Reece James ha commentato il rinnovo con il Chelsea ai canali del club.

LE PAROLE – «Sono al settimo cielo per il mio nuovo contratto, voglio ringraziare i tifosi e la nuova proprietà. Non vedo l’ora di vedere cosa riserva il futuro e sono sicuro che avremo la possibilità di vincere molti trofei.

Sono cresciuto facendo il tifo per il Chelsea, sono qui da quando avevo sei anni. Ho firmato il contratto perché questo è il club in cui voglio stare. Vorrei fare un ringraziamento speciale ai tifosi, sono qui per restare e abbiamo un brillante futuro davanti a noi».

