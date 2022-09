Nasser Al Khelaifi, presidente del PSG, è tornato nuovamente a parlare del tema Superlega: ecco le sue dichiarazioni sul tema

Il presidente del PSG Nasser Al Khelaifi ha parlato a Football Talks.

LE PAROLE – «Potete chiamarla Superlega, io la chiamo non-Superlega. Il calcio ha bisogno di essere sviluppato in un modo che rispetti piccoli, medi e grandi club, così come i tifosi… Alcuni club non vogliono che le società medie diventino grandi, sono impauriti dalla competizione… L’ecosistema calcio è più grande di due o tre club. Il messaggio è stato inviato, nessuno può rompere l’ecosistema calcio. Io ed i miei colleghi all’ECA siamo fortemente contrari alla Superlega».

The post PSG, Al Khelaifi: «Superlega Il calcio va rispettato, ecco cosa penso» appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG