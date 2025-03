Il sì al Milan ha finalmente una data ufficiale, ribaltone ormai “deciso”: sono ore caldissime in Casa Milan

Il sì al Milan ha finalmente una data ufficiale, ribaltone ormai “deciso”. Le voci che circolano danno ormai per fatto l’affare rossonero.

Il Milan si prepara a una rivoluzione che promette di essere forte e incisiva, una trasformazione che non risparmierà nessuno. In questi giorni, una voce sempre più insistente circola riguardo a un talento della Premier League, valutato ben 50 milioni di euro, che potrebbe arrivare sotto la Madonnina. A diffondere questa indiscrezione è stato un portale londinese di grande affidabilità, che ha svelato dettagli esclusivi sul possibile colpo di mercato. Se la notizia dovesse rivelarsi vera, il club rossonero segnerebbe un altro passo deciso verso l’ambizione di rinforzarsi per tornare al vertice del calcio europeo.

La paura a Milanello e la voce su una scelta decisiva a Casa Milan

I grandi cambiamenti in Casa Milan si preannunciano numerosi e profondi, con un’aria di incertezza che pervade l’ambiente. La posizione di Conceição, infatti, è sempre più in bilico e l’epilogo di questa stagione sarà cruciale per stabilire le basi del futuro. La prossima partita contro il Napoli, in trasferta, si configura come un crocevia importante, con il rischio di perdere una pedina fondamentale per infortunio, il che potrebbe complicare ulteriormente i piani. Le ore a Casa Milan sono quindi particolarmente roventi, e le ultime voci parlano di una decisione già presa, con tanto di data ufficiale fissata.

Il sì al Milan ha finalmente una data ufficiale, ribaltone ormai “deciso”

La strategia adottata dal Milan, quella di escludere un casting aperto per il posto di direttore sportivo in favore di trattative dirette con un solo candidato, indica la chiara volontà di puntare su un profilo specifico e altamente qualificato come quello di Paratici. L’arrivo di Paratici al Milan – scrive Calciomercato.com – a questo punto sempre più probabile, si carica di significati e aspettative. Con lui al timone, la squadra rossonera potrebbe beneficiare non solo dell’esperienza accumulata nel corso degli anni in una delle realtà calcistiche più vincenti d’Italia, ma anche di un approccio al mercato e alla gestione dello spogliatoio che ha già dimostrato di poter fare la differenza. Il suo imminente ritorno in prima linea, dopo la pausa forzata legata al “caso Plusvalenze” che scadrà il prossimo 20 luglio, è visto con entusiasmo dai tifosi e dagli addetti ai lavori, desiderosi di assistere alla prossima evoluzione di un club che non smette di sognare in grande.

Leggi l’articolo completo Il sì al Milan ha finalmente una data ufficiale, ribaltone ormai “deciso”: sono ore caldissime in Casa Milan, su Notizie Milan.