Pellegatti ha “annunciato” il nuovo allenatore del Milan, il nome e il retroscena bomba che infiamma la piazza. “Puntano su di lui”.

Il Milan, mai come in queste ore, è davvero scatenato. Furlani, in piena attività, sta lavorando su molteplici fronti per costruire una squadra che possa far sognare i tifosi. L’atmosfera a Milano è elettrica, con voci che si rincorrono e un’indiscrezione che sembra sempre più concreta: un sì imminente a favore del Milan, le cui trattative sarebbero in fase avanzata, con una prima data ufficiale che potrebbe segnare un momento decisivo. Il club rossonero è pronto a fare un passo importante, e l’entusiasmo tra i sostenitori cresce, aspettando di vedere il futuro del team prendere forma.

La partita contro il Napoli, nella quale il Milan potrebbe perdere uno dei suoi proatoginisti per un infortunio in Nazionale, perde clamorosamente di importanza dopo le ultime rivelazioni sul futuro rossonero. Le sorprese potrebbero addirittura raddoppiare come ha spiegato Carlo Pellegatti, sul suo canale YouTube, rivelato anche il nome del nuovo allenatore del Milan. Il giornalista, da sempre vicino al club rossonero, ha svelato dettagli e retroscena importanti riguardo al profilo del futuro tecnico. Secondo le sue indiscrezioni, con buone, se non ottime, probabilità, questo nuovo allenatore prenderà il posto di Conceição al termine della stagione. Le parole di Pellegatti stanno creando grande fermento tra i tifosi, che aspettano con ansia la conferma di un cambio che potrebbe segnare una nuova era per il Milan.

Carlo Pellegatti ha rivelato un’indiscrezione che ha subito catturato l’attenzione dei tifosi: “Il Milan punta su Fabregas, al momento quello che piace di più. Gioca bene a calcio, e questo ha conquistato i dirigenti del club”. Il noto giornalista ha anche aggiunto un retroscena interessante: lo scorso 20 marzo, Fabregas avrebbe incontrato Ancelotti a Madrid per discutere di Nico Paz. Pellegatti non esclude che, durante questo incontro, Fabregas possa aver chiesto un’opinione a Ancelotti proprio riguardo al Milan. La notizia si fa sempre più concreta: ad oggi, Fabregas sarebbe l’allenatore preferito dalla dirigenza rossonera.

