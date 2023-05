Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento della possibilità che il Monza giochi allo stadio di San Siro

Giuseppe Sala, sindaco di Milano, a margine di un evento della possibilità che il Monza giochi allo stadio di San Siro.

PAROLE – «Monza a San Siro? Il tono era scherzoso però Galliani è una persona ambiziosa, lo conosco da tanti anni. E credo che si siano infilati in questa avventura, lui e Berlusconi, certamente per la passione ma anche per ambizione. Lui si è informato. Era una telefonata estremamente interlocutoria che però io ho apprezzato e comunque conoscendo il personaggio ho pensato: ‘non si sa mai’».

