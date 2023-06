German ‘El Tanque’ Denis torna a giocare dopo aver annunciato il suo ritiro dal calcio: firma con La Fiorita, squadra di San Marino

Il Tanque, German Denis, dopo un breve ritiro dal calcio giocato, ha deciso di rimettersi gli scarpini. L’attaccante argentino ha trovato un accordo con La Fiorita, squadra di San Marino a breve impegnata con i preliminari di Conference League. Di seguito le sue parole, riportate dai canali ufficiali della squadra.

«Ringrazio il presidente Cianciaruso per avermi dato la possibilità di vivere questa bellissima esperienza. Un grazie anche a mister Manfredini per aver pensato a me. Ritrovarci dopo tanto tempo, anche se in ruoli diversi, è una cosa che apprezzo davvero tanto. Darò il meglio di me per La Fiorita come ho fatto in passato con ogni maglia che ho indossato».

