Grosse manovre in attacco per il club granata che sembra in procinto di arrendersi ai desideri di Andrea Belotti.

Il Corriere dello Sport fa una panoramica del mercato del Torino soprattutto nel reparto offensivo: già salutato Josip Brekalo che ambisce a giocare in Champions League, i granata fanno i conti con la volontà di Andrea Belotti di non rinnovare.

Pietro Pellegri

Il capitano sembra diretto altrove anche se offerte per ora non ce ne sono; Vagnati lo vuole sostituire con Joao Pedro del Cagliari che viene valutato 9 milioni di euro. L’italo-brasiliano è ambito anche da Fiorentina e Salernitana; nel frattempo però il Torino sta per riscattare dal Monaco per 6 milioni totali Pietro Pellegri che negli ultimi 6 mesi ha giocato agli ordini di Juric.

