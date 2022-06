L’attaccante del Napoli Victor Osimhen ha dichiarato di avere parecchie pretendenti e di non conoscere il suo futuro.

Arrivano parole che non possono far piacere ai tifosi del Napoli dal ritiro della Nigeria: Victor Osimhen non ha nascosto gli interessi per lui di squadre estere. Ecco le dichiarazioni dell’attaccante: “Il mio futuro? So che ci sono tante voci che mi vorrebbero in Spagna o in Inghilterra, ma non credo che sia il momento giusto per parlarne ora che sono con la nazionale“.

Aurelio De Laurentiis

“Non conosco il mio futuro, so che tutto può succedere, ma ora voglio solo andare in vacanza e ricaricare le batterie. Poi penseremo al resto“. Non esistono incedibili nel Napoli, anche se De Laurentiis potrebbe chiedere almeno 100 milioni per la sua cessione.

