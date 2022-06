Il Milan vuole una punta giovane per costruire il proprio futuro, Scamacca sembra essere l’uomo giusto per l’attacco rossonero.

Il Sassuolo per Scamacca vuole oltre i 40 milioni di euro rifiutati dal Paris Saint Germain, il Milan lo sa ma punta tutto sulla volontà del giovane calciatore della nazionale italiana. Non sarà semplice strappare la punta titolare del Sassuolo per rinforzare il proprio attacco, Maldini e soci lo sanno bene. L’attaccante ha raccolto quest’anno 36 presenze e 16 reti con la maglia neroverde.

Gianluca Scamacca

Il Milan punta alla volontà della punta di restare in Italia ma anche alle contropartite tecniche che possono piacere alla squadra guidata da Dionisi. Ci sarebbe anche un altra strada che porta al prestito con obbligo di riscatto per dilazionare il più possibile il pagamento nel tempo. Ma la nuova società rossonera potrebbe anche decidere di investire concretamente nella punta. L’Arsenal è pure in agguato, ma il calciatore vuole la Champions League.

