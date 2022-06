È ancora alquanto incerto il futuro dell’attaccante biancoceleste Vedat Muriqi; il Maiorca cerca uno sconto per il riscatto.

L’attaccante Vedat Muriqi non fa parte del progetto di Maurizio Sarri ma al momento parteciperà al ritiro: la Lazio non ha intenzione di fare minusvalenze e per questo c’è stallo con il Maiorca. Il club spagnolo lo ha avuto in prestito per gli ultimi sei mesi in cui il kosovaro ha ben figurato; tuttavia non c’è intesa sul riscatto che originariamente era fissato a 12 milioni.

Claudio Lotito

Il Maiorca vorrebbe spingersi fino a 10 milioni ma Claudio Lotito non sembrerebbe d’accordo; secondo la stampa turca e precisamente Aspor, il Galatasaray starebbe pensando di fare un’offerta di 16 milioni alla Lazio.

