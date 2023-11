Il centrocampista polacco vorrebbe restare dov’è ma ancora non si trova l’accordo per il rinnovo; seguono la vicenda nerazzurri e bianconeri.

Il Napoli prova a tenersi stretto Piotr Zielinski forte della sua volontà: il polacco ha il contratto in scadenza a giugno ma senza rinnovo Inter e Juventus sono pronte a fiondarsi.

La ricostruzione

La scorsa estate l’Empoli ed Udinese ha rifiutato l’offerta araba proveniente dall’Al Ahli; successivamente era stato trovato un accordo di massima per il rinnovo col Napoli con riduzione dell’ingaggio che sarebbe passato dagli attuali 3,5 milioni annui a 2,5. Per ragioni ancora poco chiare l’accordo non è stato ufficializzato ed anzi si tratta ancora; occorre fare in fretta perché da gennaio in poi il giocatore può prendere accordi per un trasferimento a parametro zero per la prossima stagione. In tutto ciò Zielinski ha lasciato la nazionale perché gli è stata diagnosticata l’angina.

Piero Ausilio

Derby d’Italia

Secondo Tuttosport su di lui ci sono Inter e Juventus che possono sicuramente offrirgli un ingaggio più alto anche di quello attualmente percepito; le due italiane però non vogliono incrinare i rapporti col club partenopeo e quindi per ora se ne stanno in disparte ad aspettare. Se la trattativa per il rinnovo fallirà ufficialmente interverranno. I bianconeri hanno effettiva urgenza in quel ruolo per le vicissitudini accorse a Pogba e Fagioli mentre i nerazzurri da diverse stagioni a questa parte sono attentissimi ai colpi a parametro zero.

L’articolo Il triangolo di Zielinski proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG