I nerazzurri vogliono puntellare la difesa della prossima stagione con un nuovo elemento acquistandolo magari a costo zero.

L’Inter insiste sul fronte Tiago Djaló, difensore portoghese nato nel 2000, il cui contratto con il Lille scadrà a giugno 2024. Il club nerazzurro ha già manifestato interesse e sta lavorando nell’ombra per chiudere l’accordo col giocatore nel minor tempo possibile così da assicurarsi il suo arrivo a parametro zero. SOS Fanta, infatti, riporta che il difensore sembra non avere alcuna intenzione di rinnovare il contratto con il club francese. Marotta e Ausilio devono guardarsi dall’interesse anche di altre squadre italiane, in particolare la Juventus. La situazione del portoghese è piuttosto peculiare visto che non gioca da marzo per la rottura del legamento crociato del ginocchio: al momento è vicino al rientro ma aspettare riscontri sul campo potrebbe prestare il fianco agli attacchi della concorrenza. Djaló tra l’altro è stato per 6 mesi nella Primavera del Milan; i rossoneri lo cedettero nell’ambito della trattativa che portò Leao a Milano.

Piero Ausilio

Un altro rinnovo

L’Inter è contentissima del rendimento e della duttilità di Matteo Darmian tanto che la situazione è già chiara: il jolly difensivo non lascerà l’Inter nonostante il contratto in scadenza nel prossimo giugno. Questo infatti prevede un’opzione per il rinnovo fino al 2025 che dovrebbe esercitata: usiamo il condizionale perché c’è anche la possibilità di rinegoziare il tutto per premiarlo magari anche con un aumento di ingaggio.

L’articolo L’Inter vuole rinnovare il contratto di Darmian e assicurarsi a parametro zero Tiago Djaló proviene da Notizie Inter.

