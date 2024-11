L’esterno mancino, oltre ad essere un prodotto del settore giovanile nerazzurro, è uno degli elementi più importanti a disposizione di Inzaghi. Nell’affascinante e imprevedibile mondo del calcio, dove il futuro di un giocatore può cambiare con una semplice trattativa, il destino di Federico Dimarco sembra essere al centro di voci di mercato che potrebbero influenzare non solo la sua carriera ma anche le strategie future dell’Inter. La situazione si complica ulteriormente con la possibile partenza di Theo Hernandez dal Milan, creando una catena di eventi che potrebbe vedere il nerazzurro lontano dalla sua attuale squadra. I cardini L’Inter ha dimostrato di essere una squadra solida sia in Serie A che in Champions League. Questo ha permesso al club di mantenere un nucleo forte, rifiutando offerte per i suoi giocatori più rappresentativi, come Hakan Calhanoglu, Nicolò Barella e Lautaro Martinez. Tuttavia, l’attenzione si è spostata ora su Federico Dimarco, considerato un […]

