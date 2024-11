Una Indagine della Gazzetta dello Sport rivela i numeri dietro le tre stagioni dell’argentino in nerazzurro e i dati sono veramente impietosi. Arrivato con grandi aspettative e accolto come un potenziale titolare per l’Inter, Joaquin Correa sembra ora essere un capitolo chiuso nella storia nerazzurra. L’esperienza dell’attaccante argentino con l’Inter, iniziata sotto i migliori auspici, si è trasformata in un susseguirsi di sfortunati eventi, tra infortuni e prestazioni sotto le attese. In questo momento di riflessione sul futuro, è chiaro che il tempo di Correa all’Inter è ormai considerato una delusione sia dal punto di vista sportivo che economico. Guai fisici Correa ha trascorso buona parte del suo tempo all’Inter lontano dal campo di gioco a causa di una serie inquietante di infortuni. Con 227 giorni di assenza e un totale di 37 partite perse, la sua capacità di contribuire in modo significativo alla squadra è stata fortemente compromessa. Questo […]

Leggi l’articolo completo Inter, i numeri del flop Correa. Ecco quanto ci hanno perso i nerazzurri, su Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG