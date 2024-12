Sta facendo molto parlare in viaggio in Sudamerica del vicedirettore sportivo del club nerazzurro. In un mondo del calcio sempre più orientato verso la scoperta e la valorizzazione dei giovani talenti, il viaggio in Sudamerica di Dario Baccin segna un passo importante nella strategia di mercato dell’ambizioso club nerazzurro. Già da qualche tempo, l’Inter ha iniziato a seguire una nuova direzione sotto l’egida del fondo Oaktree, abbracciando una filosofia che punta più sulla crescita interna di giovani promesse che sull’acquisizione di giocatori già affermati a parametro zero. Questo cambio di rotta è incarnato dall’ultima missione del dirigente, che, volato oltre oceano, ha messo gli occhi su alcuni dei più brillanti giovani talenti del continente sudamericano. La strategia La nuova proprietà ha ridefinito le sue strategie di mercato con uno sguardo rivolto al futuro. La decisione di puntare su giovani talenti rappresenta un marcato cambio di passo nella politica della società. […]

