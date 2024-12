I nerazzurri osservano la situazione del centrale polacco che fu lanciato dallo Spezia di Thiago Motta. Nella corsa al miglioramento della propria difesa, l’Inter si appresta a dare battaglia sul mercato calcistico. La dirigenza nerazzurra si trova a dover affrontare una situazione alquanto preoccupante per quanto riguarda la stabilità della propria retroguardia, già segnata da un bilancio poco lusinghiero di 15 gol subiti in 14 partite di campionato. Tale contesto pone un urgente bisogno di rinfrescare e potenziare il reparto difensivo, con un occhio particolarmente attento ai talenti giovani e promettenti. Tra rinnovi e addii I nerazzurri devono fare i conti con le proprie scelte strategiche relative al reparto difensivo. Nonostante le recenti riconferme di giocatori come Darmian e Acerbi fino al 2026, la società sembra intenzionata a promuovere un rinnovamento che preveda l’integrazione di figure più giovani. In tutto questo, si attendono sviluppi in merito alla situazione contrattuale di […]

