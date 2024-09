L’attaccante esterno portoghese continua a vivere un momento profondamente negativo e le critiche arrivano anche dal suo paese.

Nel mondo del calcio, le carriere dei giocatori sono spesso segnate da alti e bassi. Rafael Leao sta vivendo una fase molto negativa, le sue prestazioni recenti hanno sollevato interrogativi sia in Italia che nel suo paese.

Crisi

Reduce da un avvio di stagione al di sotto delle aspettative con il Milan, Leao ha cercato senza successo di invertire la rotta durante l’ultima pausa internazionale. La sua prestazione contro la Croazia, culminata con una sostituzione all’intervallo, ha lasciato i tifosi e gli osservatori delusi. La critica da parte dei media portoghesi non si è fatta attendere, come riporta la Gazzetta dello Sport, evidenziando una prestazione intermittente e una problematica mancanza di fiducia.

Rafael Leäo

In cerca di rinascita

Per Leao, la pausa internazionale non ha rappresentato il momento di svolta sperato anche se c’è da dire che c’è un’altra gara ancora da giocare prima del suo rientro a Milano. Dopo quella, c’è la sfida contro il Venezia che gli concederà l’opportunità di riscattarsi e di ridare slancio alla sua stagione; discorso che si può estendere a tutta la sua squadra. Il match contro i lagunari assume così un significato cruciale per Leao, che, salvo sorprese, dovrebbe ricoprire un ruolo da protagonista dal primo minuto. La partita si posiziona come preludio a due confronti di alto profilo contro Liverpool e Inter, rendendo ancora più impellente la necessità per l’attaccante di ritrovare la propria forma migliore. Dopo le controversie e le critiche seguite al caso del cooling break contro la Lazio, il cammino verso la riscossa appare impervio ma non impossibile.

