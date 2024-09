Il vincolo che lega il direttore sportivo ai rossoneri è in scadenza anche se per il momento il suo operato non è messo in discussione.

Il Milan ha iniziato malissimo la stagione ma per il momento l’operato della dirigenza non è in discussione: troppo presto per prendere decisioni forti, manca ancora una grandissima fetta di stagione. C’è però da sottolineare come qualche riflessione va fatta su Geoffrey Moncada.

Il salto

Il dirigente, francese di nascita, ha preso le redini dell’area scouting del Milan nel 2018, portando con sé una visione innovativa nella ricerca e nella valutazione dei talenti calcistici. Dalla sua entrata, ha contribuito a cambiare il volto della squadra rossonera, in virtù di una strategia attenta ai giovani talenti e alla sostenibilità economica. Con l’estate del 2023, Moncada ha compiuto un ulteriore salto di qualità, assumendo la carica di direttore sportivo, una mossa che testimonia la fiducia riposta in lui dalla società di via Aldo Rossi.

Geoffrey Moncada

Gruppo di lavoro

La nuova posizione lo vede al centro di un processo decisionale focalizzato sull’acquisizione di nuovi calciatori, dopo un’attenta analisi e discussione insieme ai vertici della società come Zlatan Ibrahimovic. Questo approccio collaborativo sottolinea non solo la fiducia della dirigenza nel suo operato ma anche l’importanza di una visione condivisa per il successo del club nel lungo termine.

Scenari futuri

Il contratto di Moncada con il Milan è in scadenza il 30 giugno 2025 e, come accade spesso nel mondo del calcio, il futuro è strettamente legato ai risultati sul campo. Le prestazioni della squadra rossonera nel corso di questa stagione avranno un impatto significativo sulle riflessioni future relative al suo rinnovo. Come evidenziato dal Corriere dello Sport, nonostante Moncada non sia al momento in discussione né in bilico, l’evoluzione del Milan nel campionato in corso sarà determinante per delineare il suo futuro all’interno del club.

