Il giornalista Fabio Ravezzani si scaglia contro Leao, Theo Hernandez e anche Emerson Royal.

Fabio Ravezzani ha parlato del momento del Milan ai microfoni di MilanNews. “Fonseca partiva con un handicap grave, quello di non essere riconosciuto dai tifosi come condottiero affidabile. Alla prima difficoltà poi viene messo in discussione e questo non sarebbe avvenuto con altri nomi più di prestigio. Ma il vero problema del Milan è che ci sono personalità difficili da gestire”.

Su Leao e Theo Hernandez

“Leao notoriamente non ha il calcio come priorità, Theo voleva andar via e ha un passato turbolento. E poi non ci sono riferimenti, bandiere. Della rosa attuale quasi tutti sono arrivati da 2-3 anni, non di più. Si è detto: ‘Speriamo arrivi Morata, giocatore di prestigio che può diventare leader’. Ecco, se c’è una squadra con pochi leader e un allenatore con poca forza per la storia che ha è difficile. Nessuno dei due può dare più di quel che han dato finora. Anzi, penso che può solo andar peggio. Bisognava cederli“.

Emerson Royal

Sulla sessione estiva

“Il mercato in sé è anche ragionevole. Ti serviva un centrocampista di un certo tipo e hai preso Fofana. Davanti Morata ti dà qualità ed esperienza. Pavlovic è il gigante che serviva. L’errore, vedendo queste prime partite, è Emerson Royal che è un giocatore che non mi sembra assolutamente all’altezza ed è stato pagato 15 milioni: non capisco cosa abbiano visto in lui. Ma nell’insieme capita di sbagliare un acquisto. Il vero errore è stato non valutare che un paio di giocatori erano arrivati a fine corsa al Milan”.

