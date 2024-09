L’ex attaccante Mark Hateley è stato citato dal nuovo attaccate rossonero durante la sua conferenza stampa di presentazione.

MilanNews ha intervistato Mark Hateley che si è focalizzato su Tammy Abraham e su quello che il centravanti potrà dare al Milan. “Ho sempre pensato di Tammy che sia un buon giocatore frenato da qualche infortunio di troppo. L’unico dubbio è quello ma se si mostra completamente ristabilito il Milan ha fatto un grande colpo, perché fa i movimenti giusti in attacco, segue l’azione e si fa trovare pronto. Ed è un giocatore che i gol li fa”.

Le sue condizioni

“Ha 26 anni, è nel suo prime e penso che possa recuperare completamente, è un ragazzo forte. L’importante è che giochi con regolarità, questo lo può aiutare a trovare il ritmo e una volta trovato, per me è un colpo enorme. A me è capitato a 28 anni, giocavo nel Monaco quando mi feci male, fu devastante e impiegai del tempo. Ma mi sono ripreso e ho ricominciato a giocare con continuità e segnare ai Rangers”.

Le caratteristiche dell’ex Roma e l’augurio

“È ad ogni modo forte: alto, prestante fisicamente, agile e anche tecnico. Ha tutte le caratteristiche per essere un numero 9 perché sa come attaccare la palla. Penso che farà bene in rossonero. Gli auguro il meglio e che entri nel cuore dei tifosi e nella storia del derby segnando un gol decisivo”.

