I rossoneri iniziano a pensare alla prossima gara di campionato, un match da non sbagliare assolutamente e che viene prima di due partite importantissime.

La sosta dei campionati nazionali rappresenta per i club di calcio un momento di pausa cruciale, spesso utilizzato per recuperare energie e pianificare la strategia per la ripresa delle competizioni. Il Milan si trova già ad un bivio importante della stagione complice un avvio non brillantissimo.

La ripresa dopo la sosta

La pausa internazionale si trasforma in una fase di valutazione e pianificazione per i rossoneri, che dopo 4 giorni di riposo sono chiamati a rispondere sul campo. Le prestazioni non esaltanti dell’inizio di stagione gettano un’ombra di incertezza sul prosieguo, ma anche una luce di speranza verso un possibile riscatto.

Alvaro Morata

Il ballottaggio

Giocatori fondamentali come Alvaro Morata, fermo ai box per un problema muscolare nelle partite contro Parma e Lazio, sono attesi al ritorno con grande interesse. Le loro condizioni fisiche saranno decisive per le ambizioni del Milan. Secondo il giornalista di Sky Sport Manuele Baiocchini lo spagnolo non dovrebbe giocare contro il Venezia per poi scendere in campo contro Liverpool ed Inter; al suo posto coi lagunari dovrebbe esserci Abraham.

Giocatori da recuperare

Il collega sottolinea anche come Ismael Bennacer e Luka Jovic rappresentano altri nodi cruciali per il tecnico del Milan. Dopo un’estate di incertezze sul loro futuro in rossonero, entrambi hanno visto ridursi il proprio minutaggio. Per Fonseca sarà fondamentale reinserirli in gruppo visto che alla fine entrambi sono rimasti a Milanello.

