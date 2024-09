Il difensore serbo ci ha messo pochissimo per conquistare tifosi ed addetti ai lavori: ora non resta che decidere chi debba essere il suo compagno di reparto.

Nel cuore della difesa del Milan si sta facendo largo prepotentemente un nuovo eroe che porta il nome di Strahinja Pavlovic. Il giovane serbo, atterrato a Milanello e costato 18 milioni più bonus, ha subito dimostrato di essere un acquisto mirato e strategico per il club rossonero. Oltre a mostrarsi imprescindibile nei suoi primi passi con la maglia milanista, Pavlovic ha anche brillato con la sua Nazionale, tenendo testa alla Spagna e dimostrando di essere un calciatore su cui poter contare.

Strahinja Pavlovic e Christian Pulisic

Leadership

Nelle sue prime apparizioni in maglia rossonera, Pavlovic ha saputo mettere in mostra tutte le sue potenzialità. Un difensore solido, che sa farsi valere in campo grazie a un’imponente statura fisica, capace di intimorire gli avversari e di agire da vero e proprio baluardo difensivo. Le sue prestazioni non sono passate inosservate ai tifosi, che già lo vedono come un esempio da seguire; Tuttosport sostiene che ha tutte le potenzialità per diventare sin da subito un leader, tanto dentro quanto fuori dal terreno di gioco.

Il dilemma

La presenza di Pavlovic nel cuore della difesa del Milan solleva interrogativi su chi sarà il suo compagno di reparto. Con Fikayo Tomori e Matteo Gabbia in lizza per affiancarlo, la scelta sembra essere tutt’altro che facile. Gabbia, in particolare, si è distinto nel finale della scorsa stagione, anche se sotto la guida del nuovo allenatore Fonseca non ha ancora messo piede in campo. La concorrenza si accende ulteriormente con il rientro di Thiaw dall’infortunio, rendendo la lotta per un posto da titolare ancora più incerta. Nonostante ciò, Pavlovic sembra essere l’unico con un posto assicurato al centro della difesa.

