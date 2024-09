Il giornalista Carlo Pellegatti ha rivelato alcuni suoi pensieri su Francia-Italia e non solo.

La partita tra Francia e Italia ha riacceso discussioni su scelte passate e future che riguardano i club più seguiti del paese. Uno degli argomenti più dibattuti riguarda il Milan e la cessione di un giocatore che sembrava destinato a diventare una leggenda rossonera: Sandro Tonali.

La mancanza

Il centrocampista del Newcastle è al centro delle considerazioni di Carlo Pellegatti, noto tifoso e commentatore calcistico vicino al mondo rossonero. Il giornalista ne ha parlato in un video sul suo canale YouTube. La prestazione di Tonali in campo, confrontata con quella dei suoi ex compagni di squadra e avversari durante la partita, ha evidenziato un vuoto lasciato dalla sua assenza. Non si tratta soltanto di capacità tecniche o contributi in campo; il discorso si sposta sull’identità e sull’appartenenza. Tonali, cresciuto come tifoso del Milan, aveva un attaccamento ai colori unico che adesso non ha nessuno nella rosa a disposizione di Fonseca. La sua cessione, quindi, ha rappresentato non solo la perdita di un talento calcistico, ma anche di un pezzo dell’anima rossonera.

Sandro Tonali

Gli altri rossoneri

Il giornalista ha poi sottolineato come Theo Hernandez, pur senza fare grossi errori, ha ripetuto ieri le prestazioni di questo inizio stagione in maglia rossonera. Fofana, infine, ha regalato un goal all’Italia ed è stato “punito” con un 2 in pagella da L’Equipe.

