L’attaccante serbo avrebbe potuto segnare l’unica rete del match contro i campioni d’Europa ma ha fallito miseramente.

Luka Jovic recentemente si è trovato al centro di discussioni non solo per la sua prestazione in campo con la maglia della Serbia, ma anche per le vicende legate alla sua carriera al Milan.

L’errore

Durante il match Serbia-Spagna l’ex Real Madrid ha avuto un’occasione d’oro per segnare un goal decisivo, trovandosi a tu per tu con il portiere avversario, David Raya. Tuttavia, l’attaccante ha sprecato clamorosamente l’occasione, mandando il pallone fuori dallo specchio della porta. La partita si è quindi conclusa con un pareggio a reti inviolate, lasciando i supporter serbi a rimpiangere quello che sarebbe potuto essere un trionfo memorabile.

Luka Jovic

Una settimana complicata

Questo episodio è solo l’apice di una “settimana nera“, come la definisce la Gazzetta dello Sport, per Jovic, che è stato anche escluso dalla lista Champions del Milan. Questa decisione potrebbe aver influito notevolmente sul morale dell’attaccante, tenendo conto che l’assegnazione della maglia numero 9 nel pre-stagione sembrava presagire un rinnovato voto di fiducia nei suoi confronti.

Il ruolo di Fonseca

Quindi ora il Milan si trova a gestire una situazione delicata. L’acquisto di Tammy Abraham ha probabilmente complicato la situazione per il serbo. La sensazione è che, conoscendo in anticipo l’esito di questa vicenda, Jovic avrebbe potuto cercare un’alternativa per la sua carriera. Ad ogni modo, il club e l’allenatore sembrano ancora contare su di lui, come evidenziato dalle parole di Giorgio Furlani durante la presentazione proprio dell’inglese ex Roma: il dirigente ha sottolineato l’importanza di avere più opzioni offensive in una stagione lunga e impegnativa.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG