L’attaccante esterno americano è atteso da lunghi viaggi nei prossimi giorni e perciò potrebbe non giocare titolare in rossonero.

Il Milan deve fare i conti con gli impegni dei giocatori chiamati dalle rispettive nazionali e in tutto ciò bisogna considerare anche gli aspetti logistici. Christian Pulisic tornerà a Milano solo giovedì dalla trasferta americana per giocare contro Canada e Nuova Zelanda. A fronte del suo ritorno, si pone la questione: sarà il caso di farlo riposare in vista degli impegni importanti con Liverpool e Inter?

Un trasferta pesante

Christian Pulisic sta per affrontare una serie di viaggi che lo vedranno impegnato in diversi match internazionali. Il suo itinerario Milano-Kansas City-Cincinnati-Milano in appena 10 giorni potrebbe rivelarsi alquanto sfiancante. È impossibile dimenticare come, appena un anno fa, il suo ritorno dalle qualificazioni aveva inciso negativamente sul suo rendimento, risultando in una delle più scarse prestazioni stagionali proprio nel derby contro l’Inter.

Christian Pulisic

Il grande dubbio

Il dilemma principale per l’allenatore Fonseca si palesa: includere Pulisic nell’imminente partita contro il Venezia o consentirgli un periodo di riposo? L’ex Chelsea è stato determinante nelle vittorie del Milan ed è uno dei giocatori più importanti della squadra. La decisione diventa ancora più complicata considerando la partita contro il Venezia, prevista a poco più di 48 ore dal suo atterraggio in Italia, come fa notare la Gazzetta dello Sport.

Gli altri viaggi

Fonseca deve pensare al fatto che anche il suo sostituto, Samu Chukwueze, insieme ad altri giocatori come Bennacer, Reijnders e Musah, tornerà in Italia mercoledì.

