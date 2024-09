La dirigenza rossonera si è comportata bene per quel che riguarda il bilancio.

Nel panorama del calcio europeo, dove la gestione finanziaria dei club assume un’importanza fondamentale per garantire la sostenibilità e la concorrenza leale, il Milan (come anche l’Inter) emerge come un esempio di buona condotta. Secondo l’ultimo resoconto della UEFA, il club rossonero ha pienamente rispettato i criteri del Fair Play Finanziario per l’anno sportivo 2023/24, allineandosi così con le normative stabilite per assicurare un ambiente equo e sostenibile nel calcio europeo.

La novità

L’Organo di Controllo Finanziario dei Club, entità della UEFA dedicata alla vigilanza della salute economica dei club partecipanti alle competizioni europee, ha recentemente concluso l’analisi delle situazioni finanziarie relative alla stagione sportiva 2023/24. Quest’anno si è segnato per la prima volta l’applicazione della nuova regola “Cost Squad”, che impone ai club di mantenere il rapporto tra costi e ricavi sotto specifici limiti percentuali, destinati a ridursi progressivamente fino al 2025. Per il 2023, il tasso imposto era al massimo del 90%, soglia che tutti i club hanno rispettato, dimostrando un’ampia conformità generale con i nuovi standard.

Gerry Cardinale

Le sanzioni

Nonostante il quadro generale positivo, due squadre, l’Aston Villa e l’Olympique Marsiglia, sono inciampate in ritardi nella presentazione delle informazioni finanziarie, ricevendo multe rispettivamente di 60.000€ e 20.000€. Tuttavia, non tutte le notizie sono state positive: la Roma ha ricevuto una multa di 2 milioni di euro per aver leggermente superato l’obiettivo finanziario intermedio, mentre l’Istanbul Başakşehir si è visto imporre sanzioni severe, inclusa l’esclusione dalle prossime competizioni UEFA e limitazioni nella registrazione dei giocatori, a causa della violazione degli obiettivi finali.

