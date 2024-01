Iling-Junior gioca titolare: Allegri sceglie il talento per Juve Salernitana. In panchina vanno Kostic e Weah

Iling-Junior gioca titolare. E’ questa una delle novità di formazione della Juve che affronterà la Salernitana in Coppa Italia.

Allegri ha deciso di dare una chance da titolare al talento inglese, finora poco impiegato in campionato. In panchina, almeno inizialmente, vanno Kostic e Weah. Quella di stasera è un’occasione importante per Iling-Junior di mostrare le sue qualità.

