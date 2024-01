Mercato Juve, Giuntoli esce allo scoperto: «Rosa valida, mister contento e non ci sono opportunità». Le dichiarazioni

Giuntoli ai microfoni di Mediaset ha fatto il punto sul mercato della Juve prima della partita contro la Salernitana.

JUVE VIGILE SUL MERCATO – «Necessità numerica non direi, chi manca manca da qualche mese. I ragazzi hanno dato dimostrazione della loro forza come Nicolussi, Iling e Miretti. Abbiamo una rosa valida e il mister è contento, stiamo facendo cose straordinarie con i ragazzi e lo staff. Lavoriamo a testa bassa. In questo momento non ci sono opportunità».

LE PAROLE INTEGRALI DI GIUNTOLI A MEDIASET PRE JUVENTUS SALERNITANA

