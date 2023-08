Iling Juve, tre club di Serie A sull’esterno inglese. I dettagli e gli aggiornamenti di calciomercato

Non è ancora concluso il mercato in uscita della Juventus. Possibili altre cessioni dei bianconeri in questi ultimi giorni della sessione estiva e tra i nomi da monitorare c’è anche quello di Iling-Junior.

Come riferito da Sky Sport, sulle tracce dell’esterno inglese ci sono Salernitana, Atalanta e Bologna.

The post Iling Juve, tre club di Serie A sull’inglese. I dettagli appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG