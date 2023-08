Mercato Juve (Sky): Chiesa e Vlahovic certezze, ripensamenti su Lukaku e Berardi. I due affari sono in stand-by

Restano in stand-by gli affari Berardi e Lukaku per la Juve. Come riferito da Gianluca Di Marzio a Calciomercato L’Originale, infatti, Allegri sta costruendo attorno a Chiesa e Vlahovic, sempre più certezze della nuova stagione.

Il rendimento di Udine sta convincendo la Juve a tornare sui propri passi sia su Lukaku che su Berardi.

