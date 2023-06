Iling-Junior via dalla Juve, il club non chiude alla cessione dell’esterno inglese: svelato il motivo del possibile addio

Anche Iling-Junior, a dispetto delle buone prestazioni, potrebbe lasciare la Juve. Il club vuole puntare ancora a lungo sulle sgroppate dell’inglese sulla sinistra, ma deve capire se la volontà è reciproca.

In caso contrario, questa sarebbe l’ultima estate buona per monetizzare davvero una cessione dell’inglese. Come ricorda Tuttosport, infatti, il contratto dell’ex Chelsea scadrà nel 2025 e il prossimo anno potrebbe andare via a prezzo di saldo.

