Pirlo Sampdoria, è tutto fatto: l’ex centrocampista ed allenatore della Juve sarà la nuova guida tecnica dei blucerchiati

Andrea Pirlo sarà il nuovo allenatore della Sampdoria. Secondo quanto riferisce Sky Sport, Andrea Radrizzani si sarebbe convinto dopo tre meeting, di cui l’ultimo ieri, con l’ex allenatore della Juventus, fresco di separazione dal Karagumruk.

Il contratto per il Maestro sarà biennale con l’opzione del rinnovo per il terzo anno. Le firme sui contratti sono in corso, manca solo l’annuncio ufficiale del club.

