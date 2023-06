Pau Torres Juve, assist del difensore spagnolo a Giovanni Manna: così l’affare per il centrale si potrebbe chiudere

Secondo quanto riferito da Marca, l’avventura di Pau Torres al Villarreal sarebbe ormai ai titoli di coda per volontà dello stesso giocatore, che vorrebbe cambiare aria in questa fase della sua carriera.

Un assist per la Juventus e per Manna, che devono però pensare a fare spazio in rosa prima di affondare eventualmente il colpo. E l’Aston Villa di Emery, mentore del ragazzo, è sempre sullo sfondo.

