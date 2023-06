Nonostante le inchieste extra-campo dell’ultima stagione, la Juve rimane regina incontrastata degli ascolti TV in Italia

Le inchieste extra-campo che hanno costellato l’ultima stagione non bloccano l’amore verso la Juventus e i dati sugli ascolti TV ne sono la conferma. Negli ultimi 9 anni i bianconeri contano un AMR totale di 547.470.508 spettatori (272.758.506 in casa, 274.712.002 in trasferta), quasi 100 milioni in più dell’Inter seconda con 459.014.768.

49.107.393 l’AMR totale dell’ultima annata (25.454.120 in casa, 23.653.273 in trasferta). Un calo rispetto al passato c’è stato, frutto anche della pirateria e del distacco della famosa “Generazione X”, ma la Signora rimane sempre in testa a debita distanza dalle rivali. Il Napoli campione d’Italia, ad esempio, è solamente quarto con un AMR di 37.978.873 dietro alle milanesi. Lo scrive Tuttosport.

