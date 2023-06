Pau Torres Juve: comunicata la sua decisione al Villarreal! Novità legate al futuro del difensore spagnolo, obiettivo bianconero

Secondo quanto riferito da Marca, Pau Torres avrebbe deciso di lasciare il Villarreal in estate. Il difensore avrebbe comunicato ai suoi agenti di avvisare il club spagnolo della scelta presa in vista del calciomercato pronto ad aprirsi.

Pau Torres è un obiettivo della Juve (sarebbe la prima alternativa in caso di partenza di Bremer), ma una delle opzioni più calde è rappresentata dall’Aston Villa, allenata dal suo ex allenatore Unai Emery. Gli inglesi, però, non sarebbero disposti a pagare gli oltre 45 milioni di euro richiesti dalla Spagna.

