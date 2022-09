Erano circolate tantissime notizie ieri riguardo un’evasione fiscale dell’attaccante della Lazio ma il bomber ha chiarito lui stesso sui social.

Ciro Immobile spiega con un post su Instagram che quella riguardante l’accusa di evasione fiscale è una vicenda già chiusa.

IM_pallone_serie_A_2020

“Rispondo agli articoli di questa mattina che parlano di una mia vicenda personale: senza entrare nelle questioni tecniche che lascio chiarire ai professionisti, tengo a ribadire innanzitutto la mia buona fede rispetto alle contestazioni mosse tempo fa dall’Agenzia delle Entrate e, cosa più importante, ricordo che l’importo richiesto era stato già bonificato prima della pubblicazione della sentenza della Cassazione. Con affetto, Ciro Immobile”. Con una storia poi il bomber si rivolge alla stampa in maniera polemica: “Ci tenevo a ringraziare tutte le prime pagine che hanno pensato a me, non mi era mai capitato di finire in prima pagina nemmeno quando ho vinto la Scarpa d’Oro! Sono soddisfazioni! Grazie di cuore”.

