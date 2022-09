Tomori ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan contro il Salisburgo. Ecco le sue parole al sito della Uefa

Tomori ha commentato il pareggio ottenuto dal Milan contro il Salisburgo. Ecco le sue parole al sito della Uefa:

«È stata la partita che ci aspettavamo. Loro sono forti sul pressing e molto veloci davanti, sanno andare in profondità. Abbiamo giocato bene, potevamo fare meglio, ma un punto su questo campo è difficile da prendere. Quindi siamo felici, anche se siamo anche consapevoli di poter far di più. Sapevamo che sarebbe stato difficile. Prendere un punto a Salisburgo non è affatto male. Abbiamo giocato bene, ma non al nostro livello. Il girone è aperto, la prossima partita contro la Dinamo Zagabria, dobbiamo fare meglio e qualificarci»

