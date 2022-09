L’allenatore della nazionale georgiana è Willy Sagnol, ec giocatore tra le altre del Bayern Monaco.

Willy Sagnol ai microfoni di Radio Crc ha esaltato le caratteristiche del talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. “Kvaratskhelia sta facendo bene, giocare in Italia è un test importante per un giocatore georgiano, ma per ciò che sta facendo vedere, a oggi, il suo impatto è molto positivo. Credo molto in lui e infatti, appena sono diventato ct della Georgia, l’ho notato subito”.

stadio Diego Armando Maradona

“Kvaratskhelia ha spiccate qualità tecniche e ha una capacità incredibile di essere efficace. Inoltre, credo possa migliorare e la cura Spalletti lo aiuterà possa a crescere: reputo l’allenatore del Napoli molto valido. Mi auguro di trovare un Kvaratskhelia ancora più forte quando tornerà ad allenarsi con la Georgia in vista della Macedonia. Lui è un giocatore chiave per la mia Nazionale, ha fornito grandi prestazioni contro Macedonia e Bulgaria, ma pure se non dovesse tornare un Kvaratskhelia migliorato, mi aspetto comunque di trovarlo in forma quando affronteremo di nuovo la Macedonia”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG