Per la sfida contro la Salernitana del prossimo weekend, Allegri dovrà fare a meno anche di Di Maria

Per la sfida contro la Salernitana del prossimo weekend, Allegri dovrà fare a meno anche di Di Maria.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’allenatore bianconero non vuole rischiare il Fideo che ha accusato ancora qualche fastidio dopo il rientro contro Spezia e Fiorentina. Per l’argentino l’ipotesi più plausibile è il rientro in campo contro il Benfica il 14 settembre.

L’articolo Infortunio Di Maria, l’argentino non ci sarà con la Salernitana proviene da Calcio News 24.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG