Impallomeni boccia Pogba: «Va aiutato, ha avuto la depressione». Le parole dopo l’ultimo infortunio con la Juventus

Impallomeni a Maracanà su Tmw Radio non ha risparmiato una critica a Pogba dopo l’ultimo infortunio patito giocando con la Juventus.

POGBA – «Sono due anni e mezzo che non gioca, è entrato in un tunnel psicologico delicato. Dovrà essere assistito da persone che gli stiano vicino, lo aiutino. Dovrà rinunciare alle ferie e dovrà metterci del suo per tornare grande. Non si è curato bene al ginocchio e ha avuto anche una forma di depressione che lo ha condizionato».

