Milinkovic Savic Juve: Sarri cerca un giocatore di grido per rinforzare l’attacco e Kulusevski può convincere la Lazio. Ultime

La Juve può provare a sferrare l’assalto a Milinkovic Savic sfruttando la carta Kulusevski. Come spiega Il Messaggero, infatti, Sarri cerca un giocatore di grido per rinforzare l’attacco nel suo 4-3-3 e lo svedese corrisponde alle caratteristiche richieste.

Da qui, quindi, il possibile inserimento del giocatore (che rientrarà in estate dal prestito al Tottenham) nella trattativa per portare Milinkovic Savic in bianconero.

